Meteo Gallarate, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Gallarate di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con la presenza di piogge leggere nelle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà su valori miti, con un picco di circa 13°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno l’8%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno i 0.3 mm entro le ore 07:00. La temperatura percepita scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 9°C. La nuvolosità rimarrà al 100%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 8 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. Le precipitazioni si fermeranno, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 69%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si inizieranno a vedere delle nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento si manterrà bassa, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite attese nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° prob. 5 % 3.1 NO max 5.3 Maestrale 70 % 1029 hPa 4 cielo coperto +10.7° perc. +9.8° prob. 15 % 3.7 NO max 5.7 Maestrale 72 % 1028 hPa 7 pioggia leggera +10.2° perc. +9.4° 0.3 mm 8.2 NO max 14.1 Maestrale 80 % 1028 hPa 10 cielo coperto +11.1° perc. +10.2° prob. 28 % 5.7 NNO max 9.9 Maestrale 71 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13° perc. +12.1° Assenti 4.7 O max 5.5 Ponente 64 % 1025 hPa 16 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 3.4 O max 4.9 Ponente 71 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.1° perc. +10.2° Assenti 2.2 ONO max 3.4 Maestrale 74 % 1025 hPa 22 nubi sparse +10.3° perc. +9.4° Assenti 3.3 NNO max 4 Maestrale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:57

