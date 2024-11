Meteo L’Aquila, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a L’Aquila si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le nubi copriranno il cielo, portando a una temperatura minima di circa 6,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 13,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 11,2°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque un clima mite.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, L’Aquila sarà avvolta da un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 7,3°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 12,4°C alle 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 9,8 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 68% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,2°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 43% alle 13:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,8 km/h, con direzione Sud Ovest.

Con l’arrivo della sera, il clima si presenterà nuovamente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo valori di 16,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1010 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in quanto potrebbero verificarsi cambiamenti repentini. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo, con schiarite e temperature più elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.2° perc. +6.3° prob. 3 % 5.9 SSO max 6.8 Libeccio 94 % 1015 hPa 4 cielo coperto +6.8° perc. +5.9° prob. 3 % 5.8 SSO max 7.2 Libeccio 94 % 1014 hPa 7 nubi sparse +8.2° perc. +7.3° prob. 3 % 6.6 SO max 7.6 Libeccio 92 % 1014 hPa 10 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° prob. 12 % 8.9 SO max 12.8 Libeccio 73 % 1012 hPa 13 cielo coperto +12.7° perc. +11.9° prob. 43 % 9.8 SO max 16.7 Libeccio 72 % 1011 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +8.2° prob. 38 % 9.5 SO max 10.3 Libeccio 89 % 1011 hPa 19 nubi sparse +8.6° perc. +6.7° prob. 20 % 11.7 SO max 14.3 Libeccio 94 % 1012 hPa 22 cielo coperto +10° perc. +8.1° prob. 24 % 13.8 SO max 25.5 Libeccio 91 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:39

