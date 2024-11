Meteo Licata, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata indicano un giovedì caratterizzato da un clima variabile, con una predominanza di nubi e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà piuttosto sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 51,1 km/h. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sempre più coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un progressivo miglioramento, con un passaggio da un cielo coperto a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature massime toccheranno i 19,6°C nel primo pomeriggio, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 20 km/h e i 26 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia fino alla sera.

Durante la sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 17,3°C. La velocità del vento continuerà a essere presente, ma con intensità minore rispetto alle ore precedenti. Tuttavia, verso la fine della giornata, si prevede un leggero aumento della nuvolosità e la possibilità di pioggia leggera nella tarda serata, con una temperatura che scenderà a 17,1°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata indicano un giovedì con un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le temperature rimarranno miti, rendendo la giornata gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della stabilità e un abbassamento della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna di cieli sereni e temperature piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° prob. 57 % 34.2 ONO max 51.5 Maestrale 83 % 1010 hPa 5 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 42 % 28.8 ONO max 41.5 Maestrale 78 % 1010 hPa 8 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 1 % 24.4 ONO max 30.3 Maestrale 69 % 1012 hPa 11 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° prob. 14 % 26.2 ONO max 30.2 Maestrale 65 % 1012 hPa 14 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 25 % 21.6 O max 23.4 Ponente 66 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 21 % 19.2 O max 26.3 Ponente 77 % 1012 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° prob. 4 % 18.4 O max 26.8 Ponente 78 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.14 mm 16.2 O max 22.6 Ponente 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.