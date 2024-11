Meteo Mariano Comense, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 7,3°C e i 11,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 64%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che scenderà fino a 7,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 64%. I venti soffieranno da Nord con intensità di 2,4 km/h.

Durante la mattina, il meteo rimarrà stabile con poche nuvole e temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i 11°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 20%. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 47% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno fino alle 15:00, con temperature che toccheranno un massimo di 11,9°C. A partire dalle 16:00, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura a 9,6°C entro le 17:00. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 58%.

La sera porterà un cambiamento significativo nel meteo, con cieli coperti e una temperatura che scenderà a 8,4°C entro le 21:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità salirà fino al 66%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un possibile miglioramento per i giorni successivi. Si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che potrebbero nuovamente salire. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate, tenendo presente che la sera di Domenica potrebbe risultare più fresca e umida.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.8 N max 3.4 Tramontana 65 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.4 N max 3.6 Tramontana 65 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.8 N max 3.7 Tramontana 63 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.2° perc. +8.5° Assenti 2.3 SSO max 1.5 Libeccio 49 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.4° Assenti 3.5 SSO max 2.9 Libeccio 46 % 1014 hPa 16 poche nuvole +10.1° perc. +8.6° Assenti 1.8 SSO max 2.1 Libeccio 55 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2.6 ENE max 3.1 Grecale 62 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.1 E max 2.7 Levante 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:48

