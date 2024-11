Meteo Mariano Comense, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni occidentali.

Nella mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 14,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 50% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La nuvolosità continuerà a essere presente, con una copertura che si manterrà sopra il 90%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con intensità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il livello di umidità attorno al 60%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 93%. I venti continueranno a essere deboli, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mariano Comense indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.7° perc. +10.7° Assenti 2 ONO max 3.6 Maestrale 68 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° prob. 5 % 2.4 O max 4.3 Ponente 68 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° prob. 15 % 4.3 NO max 7.9 Maestrale 66 % 1028 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +11.7° prob. 11 % 3.3 NO max 6.4 Maestrale 57 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.7° perc. +13.5° Assenti 4.9 SSO max 4.1 Libeccio 49 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° Assenti 3.8 SO max 5.2 Libeccio 58 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.1° perc. +11° Assenti 1.2 NO max 2.6 Maestrale 64 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.3° perc. +10.2° Assenti 2 N max 3.1 Tramontana 66 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:55

