Meteo Montevarchi, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Montevarchi per Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata e del pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un graduale diradamento delle nubi, che porterà a cieli sereni nel pomeriggio. Le temperature, inizialmente elevate, subiranno un calo significativo nel corso della giornata, mentre il vento si manterrà moderato.

Durante la notte, Montevarchi sperimenterà pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 39,2 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 84,9 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 74%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori di 0,11 mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto fino alle prime ore, con pioggia leggera prevista fino alle 07:00. Successivamente, il cielo si presenterà coperto e la temperatura scenderà a 10°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità che varierà tra i 22,9 km/h e i 16,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 77%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. I cieli si schiariranno, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno un massimo di 13°C alle 12:00, per poi scendere a 6,2°C entro le 17:00. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 7,1 km/h. L’umidità, dopo aver raggiunto il picco, inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 51%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 4°C. Il vento rimarrà leggero, con velocità di circa 6 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, sfiorando il 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature in calo. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con temperature che si attesteranno tra i 5°C e i 10°C. La situazione meteo si stabilizzerà, offrendo opportunità per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 48 % 44.3 OSO max 97.5 Libeccio 70 % 994 hPa 5 nubi sparse +12.2° perc. +11.3° prob. 34 % 32.9 OSO max 67.5 Libeccio 70 % 997 hPa 8 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° prob. 50 % 16.1 O max 30.5 Ponente 77 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13° perc. +11.4° prob. 18 % 13.2 NNO max 23.9 Maestrale 40 % 1003 hPa 14 cielo sereno +12.6° perc. +10.7° Assenti 7.4 NNO max 12.7 Maestrale 32 % 1005 hPa 17 cielo sereno +6.2° perc. +4.4° Assenti 8.6 NNE max 7.8 Grecale 51 % 1010 hPa 20 cielo coperto +4.7° perc. +3.1° Assenti 6.9 NE max 6 Grecale 61 % 1013 hPa 23 cielo coperto +3.8° perc. +2.4° Assenti 5.7 NE max 5.1 Grecale 59 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.