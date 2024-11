Meteo Olbia, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

A Olbia, le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 9,6°C e 9,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1028hPa, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 70% e il 77%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,2°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 3,1km/h e 7,4km/h, sempre da direzione Est e Sud Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 47% nel primo pomeriggio.

Il pomeriggio si presenterà con temperature in lieve calo, che si attesteranno tra i 16,8°C e i 18,2°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità variabile, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,4°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre i venti continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il meteo rimarrà stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. La presenza di cielo sereno e la mancanza di precipitazioni suggeriscono un proseguimento di condizioni favorevoli, rendendo la settimana particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.8° perc. +8.8° Assenti 7.6 SO max 7.1 Libeccio 73 % 1028 hPa 5 cielo sereno +9.7° perc. +9° Assenti 6.6 SO max 5.9 Libeccio 69 % 1027 hPa 8 cielo sereno +13.4° perc. +12.3° Assenti 3.9 SSO max 5 Libeccio 57 % 1027 hPa 11 cielo sereno +18.8° perc. +18° Assenti 4.5 E max 5.2 Levante 47 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 7 E max 7.9 Levante 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +13.2° perc. +12.9° Assenti 3.1 SO max 3.4 Libeccio 90 % 1023 hPa 20 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 7 OSO max 6.5 Libeccio 85 % 1023 hPa 23 cielo sereno +12.2° perc. +11.5° Assenti 7.5 SO max 7 Libeccio 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:55

