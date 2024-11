Meteo Olbia, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, mentre la sera porterà un graduale diradamento delle nubi.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che varierà dal 21% al 24%. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 42% al 75%, e il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 9,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 89%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno a circa 19°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 26%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da Est.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, stabilizzandosi attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, con nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da Giovedì. Le temperature si manterranno su valori miti, ma sarà fondamentale prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, soprattutto nel pomeriggio di Mercoledì, quando si potrebbero verificare piogge leggere. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi pianificare con attenzione, tenendo conto delle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.1° perc. +14° Assenti 4.1 SO max 3.9 Libeccio 93 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° Assenti 4.1 SO max 3.9 Libeccio 93 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 2.3 SE max 3.6 Scirocco 81 % 1026 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 9.4 E max 8.2 Levante 63 % 1025 hPa 14 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 1 % 10.9 E max 10.9 Levante 71 % 1025 hPa 17 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 26 % 5.6 E max 8.7 Levante 90 % 1026 hPa 20 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.2 SE max 7.1 Scirocco 88 % 1026 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 4.1 SSE max 6.8 Scirocco 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:09

