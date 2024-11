Meteo Pachino, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16,9°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,4°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 12,4 km/h e i 15,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19,5°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. La brezza si farà più leggera, rendendo il clima particolarmente piacevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In sintesi, le previsioni del tempo per Lunedì 18 Novembre a Pachino si presenteranno favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 16°C e i 20°C. Gli amanti del bel tempo troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 19.5 O max 36.4 Ponente 77 % 1015 hPa 5 poche nuvole +17.2° perc. +17° Assenti 17.7 ONO max 32.7 Maestrale 78 % 1014 hPa 8 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 15.7 ONO max 26 Maestrale 68 % 1015 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 14.8 ONO max 21.3 Maestrale 61 % 1015 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 12.4 ONO max 18.8 Maestrale 63 % 1014 hPa 17 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° Assenti 11.9 ONO max 20 Maestrale 77 % 1015 hPa 20 cielo sereno +17.9° perc. +17.9° Assenti 11.1 ONO max 15.2 Maestrale 81 % 1016 hPa 23 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 10.4 NO max 11.2 Maestrale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:47

