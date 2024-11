Meteo Pavia, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La mattina si presenterà con cieli limpidi e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno agli 8°C, mentre la sera manterrà cieli sereni e temperature che scenderanno nuovamente verso i 6°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Pavia godrà di un cielo sereno con una temperatura di 6°C e un’umidità attorno all’81%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 6,6 km/h. Questa situazione si manterrà costante fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente a 5,8°C alle 01:00 e a 5,5°C alle 02:00.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che inizieranno a risalire. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 8°C, mentre alle 12:00 si attesterà a 11°C. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dal 74% alle 64%. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra i 1,1 km/h e i 3,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a oscillare intorno agli 8°C. Alle 15:00, si registrerà una temperatura di 10,4°C, mentre alle 17:00 scenderà a 8°C. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le condizioni generali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 6°C alle 20:00 e scenderanno a 6,2°C alle 22:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’86% entro la fine della giornata. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente orientale.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pavia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature fresche. Sabato e Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre è consigliabile vestirsi a strati per affrontare le fresche temperature serali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° Assenti 4.6 SO max 4.9 Libeccio 82 % 1024 hPa 4 cielo sereno +5° perc. +3.6° Assenti 6.6 OSO max 6.6 Libeccio 84 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5° perc. +5° Assenti 4.3 OSO max 4.8 Libeccio 84 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.4 ONO max 2.9 Maestrale 70 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.3° perc. +10.2° Assenti 2.4 E max 2.7 Levante 63 % 1023 hPa 16 cielo sereno +8.6° perc. +8.1° Assenti 5.5 E max 5.5 Levante 77 % 1023 hPa 19 cielo sereno +7.2° perc. +6.3° Assenti 5.9 E max 6 Levante 83 % 1024 hPa 22 cielo sereno +6.2° perc. +5.2° Assenti 6 E max 6.3 Levante 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:51

