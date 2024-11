Meteo Piemonte: domani abbondanti nevicate sulle Alpi nordoccidentali, neve anche a Torino

MeteoWeb

Domani, giovedì 21 novembre, “sono attese nevicate abbondanti sulle Alpi nordoccidentali e deboli sulle pianure, soprattutto a nord del Po. La neve debole potrà interessare anche Torino, con locali accumuli, più significativi sulla collina e sulle zone periferiche a ovest e a nord della città”. Sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). “Precipitazioni più sporadiche sono attese sul settore sudorientale della regione, con nevischio senza accumulo. Dalle prime ore della sera, il rapido ingresso di aria più calda a partire da sud, favorirà un repentino innalzamento della quota delle nevicate, seguito da un sostanziale esaurimento delle precipitazioni. Venerdì mattina è atteso un nuovo rinforzo della ventilazione a tutte le quote con ampie schiarite ovunque”, indicano le previsioni di Arpa Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

