Meteo Romano di Lombardia, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno temperature fresche e un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno nuvolose, con possibilità di piogge più intense, mentre la sera si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole e una temperatura di +5,5°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che porteranno la copertura nuvolosa a raggiungere il 92%. Le temperature si manterranno intorno ai 5,6°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra +4°C e +7,9°C. La pioggia continuerà a cadere, anche se con intensità variabile. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5 km/h, con direzione est-sud-est. L’umidità sarà elevata, superando il 80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali miglioramenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a +5,9°C. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,44 mm. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno al 22%. Anche la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge diventeranno più consistenti, con temperature che si attesteranno intorno ai 3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni potrebbero superare i 1 mm. La direzione del vento rimarrà prevalentemente da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 16,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Romano di Lombardia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi dovrà spostarsi all’aperto. Domani si prevede un leggero miglioramento, ma le nuvole potrebbero persistere, mentre dopodomani si potrebbe assistere a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +5.6° perc. +3° 0.17 mm 12.1 E max 20.7 Levante 84 % 1007 hPa 4 cielo coperto +5.3° perc. +3.3° prob. 8 % 8.6 ENE max 14.3 Grecale 83 % 1008 hPa 7 poche nuvole +4° perc. +4° Assenti 1.2 NNE max 1.8 Grecale 80 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7° perc. +7° Assenti 0.4 S max 0.9 Ostro 67 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.6° perc. +7° prob. 1 % 5 SE max 6 Scirocco 64 % 1005 hPa 16 cielo coperto +6.4° perc. +5.4° prob. 22 % 5.9 E max 9.7 Levante 70 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3.2° perc. +0.2° 1.07 mm 11.3 ENE max 16.6 Grecale 94 % 999 hPa 22 pioggia leggera +3.2° perc. +0.5° 0.32 mm 10 N max 15.5 Tramontana 89 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.