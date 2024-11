Meteo Rossano, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Rossano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima mite, ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un cielo sereno.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con nubi sparse che non influenzeranno significativamente il comfort termico. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2-3 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Sud Ovest.

Nella mattina, il clima si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 54%. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1024 hPa, contribuendo a un clima tranquillo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che appariranno solo in tarda serata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano indicano una giornata di Martedì 5 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima stabile e temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aria aperta troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 2.2 OSO max 6.2 Libeccio 80 % 1025 hPa 4 poche nuvole +11.7° perc. +11.1° Assenti 3.2 SO max 5.6 Libeccio 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 0.9 O max 2.7 Ponente 68 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° Assenti 7.4 NE max 5.1 Grecale 54 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 8.9 NE max 6.7 Grecale 56 % 1024 hPa 16 cielo sereno +13.5° perc. +12.9° Assenti 2.6 SSE max 3.1 Scirocco 78 % 1024 hPa 19 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° Assenti 4.9 SO max 5.3 Libeccio 77 % 1025 hPa 22 poche nuvole +12.3° perc. +11.2° Assenti 5.5 SO max 5.9 Libeccio 63 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:44

