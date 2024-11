Meteo Sarzana, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarzana di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 9,8°C nelle prime ore del giorno e una massima che raggiungerà i 14,3°C intorno a mezzogiorno. La presenza di venti leggeri da direzione variabile contribuirà a mantenere un clima gradevole, mentre l’umidità si attesterà attorno al 69% nel pomeriggio.

Nella notte, Sarzana si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 7%. I venti, provenienti da Nord Est, soffieranno a una velocità di circa 7,3 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità rimarrà stabile attorno al 59%.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 14,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un’ottima visibilità. I venti si attenueranno ulteriormente, con velocità che varieranno tra 0,8 km/h e 5,6 km/h. L’umidità, pur rimanendo relativamente alta, scenderà al 51%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno al 13%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,9°C, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà leggermente, presentando nubi sparse con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 49%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 11°C, mentre i venti, provenienti da Est, continueranno a soffiare a una velocità di circa 3,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di cielo sereno e parzialmente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in Sarzana un ambiente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.1° perc. +8.7° Assenti 6.7 NE max 5.4 Grecale 59 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.9° perc. +9.2° Assenti 6.5 NE max 5.3 Grecale 59 % 1024 hPa 7 cielo sereno +10.1° perc. +8.7° Assenti 5.6 NE max 4.8 Grecale 58 % 1024 hPa 10 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 2.9 SSO max 2.6 Libeccio 50 % 1023 hPa 13 poche nuvole +14.2° perc. +13.1° Assenti 4.9 S max 3.6 Ostro 53 % 1021 hPa 16 poche nuvole +11.5° perc. +10.5° Assenti 2.4 ESE max 2.7 Scirocco 68 % 1021 hPa 19 cielo sereno +11° perc. +10° Assenti 3.9 ENE max 3.5 Grecale 69 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° Assenti 3.9 ENE max 4.1 Grecale 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:50

