Meteo Sassari, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Sassari di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,2°C nel pomeriggio. La presenza di vento, seppur leggero, contribuirà a rendere l’aria fresca, specialmente nelle ore serali. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 17,4°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 12 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 19%. Questo permetterà di godere di momenti di sole, rendendo la mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e successivamente tornerà a essere parzialmente nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 18,2°C alle ore 13:00, mentre nel tardo pomeriggio si attesterà attorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 64%, ma non si prevedono piogge. Il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà nuovamente nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 11,5°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%. Il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e delle giornate variabili troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 12.3 E max 29 Levante 83 % 1018 hPa 5 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° Assenti 12.9 E max 31.8 Levante 85 % 1018 hPa 8 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 16.3 E max 32.1 Levante 75 % 1020 hPa 11 poche nuvole +17.4° perc. +16.6° Assenti 12 ENE max 13.1 Grecale 54 % 1019 hPa 14 poche nuvole +18° perc. +17.2° Assenti 7.4 NNE max 7.1 Grecale 51 % 1019 hPa 17 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° Assenti 6.3 NE max 7.8 Grecale 73 % 1019 hPa 20 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 4.3 SE max 5.3 Scirocco 78 % 1020 hPa 23 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 3.1 SSE max 3.5 Scirocco 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:07

