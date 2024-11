Meteo Seriate, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 11,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo prevalentemente coperto in serata. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che si attesteranno intorno ai 4 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 5,7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1020 hPa. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 11,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo momenti di sole. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 56%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno, con temperature che inizieranno a calare, passando a 9,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, ma nel tardo pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 6,2°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’80%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in calo, con un aumento della nuvolosità. Domani si prevede un cielo nuvoloso e temperature fresche, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di pioggia. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, poiché il meteo non sembra promettere schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.5° perc. +5.5° Assenti 4.6 N max 4.5 Tramontana 77 % 1019 hPa 4 cielo sereno +5.2° perc. +4.3° Assenti 5.1 N max 4.9 Tramontana 75 % 1018 hPa 7 poche nuvole +5.4° perc. +4.4° Assenti 5.4 N max 5 Tramontana 71 % 1018 hPa 10 poche nuvole +10.4° perc. +9° Assenti 3 SSO max 1.8 Libeccio 57 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.4° perc. +10.1° Assenti 4.7 SO max 3.6 Libeccio 58 % 1014 hPa 16 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.9 NE max 3.7 Grecale 78 % 1014 hPa 19 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.1 NE max 4.6 Grecale 80 % 1014 hPa 22 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.9 NE max 3.8 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:45

