Meteo Seriate, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con qualche schiarita nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, oscillando tra i 7,4°C e i 10°C. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, sebbene la mattina possa iniziare con pioggia leggera.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,2°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 97%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 0,7 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza variazioni significative.

Nella mattina, il meteo non subirà cambiamenti sostanziali. Si assisterà a cieli coperti e a una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 9,8°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia leggera sarà presente, specialmente nelle prime ore, con una leggera pioviggine attesa tra le 08:00 e le 09:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92-96%, e i venti continueranno a essere deboli.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, mantenendo cieli coperti. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00. I venti si manterranno deboli, con una velocità che non supererà i 2,9 km/h. L’umidità rimarrà costante, attorno al 92-95%, senza segni di precipitazioni.

La sera porterà un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 7,4°C entro le ore 23:00. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 4,9 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, scenderà al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seriate indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature fresche. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1 SSE max 1.2 Scirocco 97 % 1024 hPa 5 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 3 % 1.5 OSO max 1.4 Libeccio 96 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +8.7° perc. +8.7° 0.14 mm 0.7 NO max 0.7 Maestrale 96 % 1025 hPa 11 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 16 % 1.9 O max 2.7 Ponente 93 % 1024 hPa 14 cielo coperto +10° perc. +9.5° prob. 8 % 2.1 OSO max 2.1 Libeccio 92 % 1023 hPa 17 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.5 OSO max 2.5 Libeccio 95 % 1024 hPa 20 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 2.5 NNO max 2.9 Maestrale 95 % 1025 hPa 23 nubi sparse +7.4° perc. +6.8° Assenti 4.9 N max 5.3 Tramontana 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:39

