Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 19,8°C durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 9,9 km/h. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 12,5°C alle 07:00. Le nuvole inizieranno a comparire, ma la copertura rimarrà contenuta, attorno al 20%.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 19,3°C entro le 11:00. Le nubi sparse diventeranno più presenti, con una copertura che arriverà al 61%. A partire dalle 12:00, il cielo si coprirà completamente, portando a un pomeriggio di cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’aria più calma.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 94%, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sessa Aurunca nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi con condizioni simili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del clima fresco e delle giornate nuvolose troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere condizioni più favorevoli nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.7° Assenti 9.5 NNE max 9.5 Grecale 75 % 1028 hPa 4 poche nuvole +11° perc. +10.1° Assenti 9.1 NNE max 8.7 Grecale 76 % 1028 hPa 7 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 8.7 NE max 11.8 Grecale 71 % 1028 hPa 10 nubi sparse +18.4° perc. +17.6° Assenti 6.6 ENE max 7.6 Grecale 50 % 1028 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +19° Assenti 3.8 ESE max 5.2 Scirocco 46 % 1027 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +15.5° Assenti 0.9 N max 1.6 Tramontana 59 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +13.7° prob. 1 % 8.3 NNE max 7.8 Grecale 66 % 1027 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° prob. 1 % 9.7 NNE max 9.9 Grecale 74 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:49

