Meteo Vigevano, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Vigevano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,3°C e +16,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, garantendo una sensazione di calma e stabilità atmosferica. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’85%, contribuendo a una percezione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, Vigevano godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una visibilità ottimale. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2,4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 89%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a un cielo completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di +16,9°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità, pur rimanendo elevata, potrebbe dare una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a condizioni di cielo sereno. Le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i +14°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria piacevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa, contribuendo a un clima stabile.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a +12,3°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 90%, e il vento si farà sentire con una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli sereni. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a un cambiamento delle previsioni del tempo. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +12.1° Assenti 1.2 ESE max 1.5 Scirocco 90 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.7° perc. +11.4° Assenti 0.4 SSE max 1.2 Scirocco 91 % 1025 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° Assenti 3.4 OSO max 3.8 Libeccio 90 % 1026 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.5 SO max 2.6 Libeccio 78 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 3.4 ESE max 3.3 Scirocco 70 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.1° perc. +14.7° Assenti 4 ESE max 5 Scirocco 79 % 1024 hPa 19 poche nuvole +13.5° perc. +13.2° Assenti 5.1 E max 5.7 Levante 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +12.2° Assenti 4.5 E max 4.9 Levante 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.