Meteo Vigevano, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Vigevano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +12,1°C al mattino fino a un massimo di +18,6°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente da ovest, con intensità che non supererà i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 58% e il 86% durante la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai +13,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un valore del 14%. I venti saranno leggeri, provenienti da ovest, con una velocità di circa 5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai +11,9°C alle 06:00 e raggiungeranno i +17,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere minima, mantenendosi sotto il 6%. I venti si presenteranno sempre leggeri, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da 12% a 66%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,6°C, con un leggero calo verso le 17:00. I venti rimarranno deboli, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +14,1°C alle 21:00. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza tra cielo sereno e parzialmente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° Assenti 6 O max 6.4 Ponente 86 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.1° perc. +11.6° Assenti 6.1 O max 6.7 Ponente 85 % 1022 hPa 8 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 4.9 O max 7.3 Ponente 76 % 1023 hPa 11 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.9 OSO max 4.2 Libeccio 63 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 1.3 S max 1.3 Ostro 58 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 2 E max 2.7 Levante 72 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 1.9 NNE max 2.2 Grecale 75 % 1024 hPa 23 poche nuvole +13.4° perc. +12.8° Assenti 1.5 N max 2.3 Tramontana 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:06

