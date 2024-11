Meteo Viterbo, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Viterbo di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperature comprese tra +13,7°C e +14,2°C, accompagnate da venti forti provenienti da Sud Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un pomeriggio più sereno e a temperature che scenderanno progressivamente.

Durante la notte, Viterbo si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +14,1°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 34,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 02:00, continuando fino alle prime ore del mattino. Le temperature percepite si manterranno leggermente più basse, intorno ai +13,8°C.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. Le piogge moderate si faranno sentire fino alle 09:00, quando si registreranno accumuli di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a +11,9°C alle 08:00, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 21 km/h. A partire dalle 10:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai +12,5°C.

Nel pomeriggio, Viterbo godrà di un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i +13,4°C alle 13:00. Il vento si attenuerà, passando a una brezza vivace, e le probabilità di pioggia diventeranno praticamente nulle. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo un massimo di +8,4°C alle 16:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +5,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 42%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale. Dopo una giornata di maltempo, il weekend si preannuncia più stabile, con cieli sereni e temperature in calo. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° prob. 29 % 34.3 SO max 57.9 Libeccio 85 % 999 hPa 4 pioggia leggera +14° perc. +13.7° 0.46 mm 29.2 SO max 50.2 Libeccio 86 % 998 hPa 7 pioggia moderata +13.1° perc. +12.7° 1.97 mm 22.9 OSO max 42.5 Libeccio 84 % 999 hPa 10 nubi sparse +12.5° perc. +11.3° prob. 76 % 23.3 ONO max 47.1 Maestrale 56 % 1003 hPa 13 cielo sereno +13.4° perc. +12° Assenti 13.2 ONO max 19.2 Maestrale 45 % 1003 hPa 16 cielo sereno +8.4° perc. +7.3° Assenti 7.6 NNO max 12 Maestrale 51 % 1007 hPa 19 cielo sereno +5.7° perc. +4.4° Assenti 6.7 N max 6.8 Tramontana 43 % 1011 hPa 22 nubi sparse +6° perc. +4.9° prob. 2 % 6 N max 6.9 Tramontana 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.