Neve in Abruzzo: lo spettacolo del Monte Velino imbiancato | FOTO

L’ondata di freddo in atto ha portato l’Italia in inverno. Le montagne dell’Abruzzo sono state imbiancate dalla neve anche al di sotto dei 1000 metri di quota, regalando scenari incantevoli dal Gran Sasso a Ovindoli, da Prati di Tivo a Scanno. Bellissime anche le immagini che ci invia Alessandro Stroppa e che mostrano il Monte Velino ricoperto da un manto bianco. Il Monte Velino è la cima più elevata del gruppo montuoso Sirente-Velino e dell’omonimo massiccio, situato nei pressi del confine geografico dell’Abruzzo nordoccidentale con il Lazio orientale. Il monte raggiunge un’altezza di 2.487 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

