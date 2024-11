Neve a bassa quota in Lombardia: fino a 25cm in Valtellina e Valchiavenna | FOTO

MeteoWeb

Su buona parte della Lombardia è arrivata la prima nevicata della stagione che ha coinvolto anche a basse quote le province di Sondrio, Varese, Lecco, Como, Milano, Brescia e Bergamo. Le precipitazioni sono cadute in particolare la notte scorsa, mentre questa mattina sono state registrate temperature di poco superiori allo zero. A Milano città, dopo il nevischio di ieri sera, oggi spende il sole. In Valtellina e Valchiavenna sono scesi tra i 15 e i 25 centimetri di neve e la Polstrada di Sondrio ha invitato alla massima prudenza gli automobilisti che percorrono le strade coperte di ghiaccio. È stato registrato qualche incidente stradale senza gravi conseguenze. Tutti innevati e percorribili in auto solo con le catene montate i passi alpini rimasti aperti.

Anche in Valchiavenna oggi è tornato il bel tempo ma c’è un’allerta gialla della Protezione Civile per vento forte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

