Tanta neve in Svizzera: trasporti paralizzati a Zurigo, Berna e Basilea | FOTO

MeteoWeb

La tempesta Caetano ha fatto piombare improvvisare l’Europa in inverno, dal Regno Unito all’Italia, passando per Francia e Svizzera e molti altri Paesi. Proprio in Svizzera si stanno verificando abbondanti nevicate, con profondi impatti sulla vita quotidiana, soprattutto per quanto riguarda i trasporti. A Berna e Zurigo gli autobus non circolano più. Nella Capitale svizzera, sono caduti almeno 10cm di neve e il servizio di autobus e tram è stato sospeso. Affollatissima la stazione centrale, dove molti cittadini sono rimasti bloccati per i ritardi dei treni. Poco dopo è toccato a Zurigo: a causa della neve e del ghiaccio, anche l’azienda dei trasporti pubblici di Zurigo ha interrotto il servizio di autobus in città e nell’agglomerato. Le linee del tram circolano solo in modo irregolare. Numerosi voli sono stati cancellati all’aeroporto di Zurigo.

I trasporti pubblici sono fermi anche a Basilea. Come scrive l’azienda dei trasporti locale, “la forte nevicata delle ultime ore ha ripercussioni importanti sulla circolazione degli autobus e dei tram a Basilea. A causa delle condizioni meteorologiche molto precarie e delle conseguenti ripercussioni sulla circolazione stradale e ferroviaria, da ora fino alla fine dell’esercizio, l’esercizio del trasporto pubblico sarà sospeso”. Diverse strade non sono più percorribili a causa delle auto bloccate.

Le strade innevate hanno causato disagi anche altrove. Le strade sul percorso tra il Tunnel del San Gottardo e Biasca sono state coperte di neve in entrambe le direzioni, con condizioni di guida difficili.

Le nevicate continueranno

Secondo SRF Meteo, le nevicate dovrebbero continuare in Svizzera. Si prevedono ulteriori forti nevicate soprattutto nella Svizzera nordoccidentale, nell’altopiano centrale e orientale, nelle Prealpi orientali, nonché nelle Alpi occidentali e in parte del Vallese. In pianura cadranno dai 10 ai 30 centimetri di neve fresca fino a domani, venerdì 22 novembre.

Sono previsti venti tempestosi nel Giura, nell’Altipiano occidentale e nel Vallese. Al di sopra dei 1.400 metri sono possibili raffiche di vento fino a 150km/h.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.