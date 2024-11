Nucleare in Italia, il messaggio di Attilio Fontana al sindaco Sala

MeteoWeb

“Io sono sempre disponibile ad ascoltare il parere di chiunque. Temo che oggi come oggi le rinnovabili non siano sufficienti per dare una risposta alle esigenze di energia che il nostro territorio e il nostro Paese hanno”. Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa sulle incisioni rupestri ritrovate in Valtellina, commentando la lettera scritta dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al “Corriere della Sera”, dove sottolinea la sua contrarietà verso il nucleare. “E’ un contributo quello che può essere dato dalle rinnovabili, ma temo che ci sia necessità di qualcos’altro. Il nucleare, soprattutto quello di ultima generazione, è sicuramente una soluzione, credo, accettabile da parte di tutti”, ha concluso.

