Odessa, arrivano nuovi generatori a gas: sono un ‘dono’ di Giappone, Norvegia e Svezia 

La prima di quattro unità di generatori a gas a pistoni è stata consegnata a Odessa. L’installazione di questa apparecchiatura, fornita con il sostegno finanziario dei governi di Giappone, Norvegia e Svezia e con il supporto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) in Ucraina, e il coordinamento del Ministero dell’energia, può coprire il 45% del fabbisogno energetico dell’infrastruttura critica della città di Odessa. “Queste misure sono oggi estremamente importanti e rispondono alle priorità della politica governativa per lo sviluppo della generazione distribuita, che viene implementata in tutto il paese. Sono soluzioni rapide, pratiche ed efficaci, adatte alle sfide del tempo di guerra.

Ringraziamo i partner internazionali per le attrezzature fornite. La loro installazione efficace aiuterà a soddisfare le esigenze dei consumatori durante questa stagione di riscaldamento e in futuro. Continuiamo a lavorare per la realizzazione di progetti di generazione distribuita in tutte le regioni dell’Ucraina”, ha affermato Mykola Kolisnyk, vice ministro ucraino dell’energia. I rappresentanti dei paesi donatori – Giappone, Norvegia e Svezia – hanno espresso il loro sostegno e apprezzamento per il lavoro degli operatori energetici ucraini impegnati nella ricostruzione dell’infrastruttura critica danneggiata dagli attacchi russi.

I dettagli sui generatori

“La collocazione di questi blocchi di cogenerazione direttamente nei punti di bisogno consente una riduzione del consumo di carburante fino al 40% per ciascun blocco. Questa iniziativa è un passo importante verso la decentralizzazione e il rafforzamento dell’infrastruttura energetica di Odessa. Grazie al Programma per la ripresa dell’Energia verde , l’UNDP continuerà a lavorare con i partner per ricostruire e migliorare i servizi essenziali a Odessa, rafforzando la resilienza e promuovendo soluzioni energetiche sostenibili”, ha detto Jakob Silje, rappresentante permanente dell’UNDP in Ucraina, confermando l’impegno dell’UNDP a sostenere il Governo e le città ucraine nel garantire una fornitura elettrica stabile.

