Polonia verso un mercato regolamentato dell’idrogeno: arriva il parere della Commissione

MeteoWeb

La Commissione per l’energia, il clima e i beni statali ha espresso parere positivo sul progetto di legge che mira a regolamentare il mercato dell’idrogeno in Polonia. Si tratta di un passo in avanti verso il completamento dell’iter legislativo su questo vettore. A margine dell’incontro la Ministra del Clima e dell’Ambiente, Paulina Hennig-Kloska ha dichiarato che il progetto è di natura tipicamente normativa, e comprende l’introduzione di concetti necessari per lo sviluppo e il funzionamento del mercato dell’idrogeno in Polonia. Tra questi ci sono le definizioni dei diversi tipi di idrogeno: a bassa emissione di carbonio, rinnovabile e rinnovabile non biologico. La bozza regola anche quali attività sul mercato dell’idrogeno saranno coperte da una licenza.

“L’idrogeno è necessario per la decarbonizzazione dell’industria e per la futura competitività sui mercati globali”, ha sottolineato Hennig-Kloska. Come riportato dal portale Energetyka24, la nuova legislazione prevede anche la nomina di un operatore del sistema di trasmissione, uno del sistema di distribuzione, uno del sistema di stoccaggio, e uno del sistema combinato che gestisca reti interconnesse di idrogeno, compresa la rete di trasporto, la rete di distribuzione o il sistema di stoccaggio dell’idrogeno. Ora il disegno di legge, approvato dalla commissione, passerà alla seconda lettura nella sessione plenaria del Sejm, la camera bassa del parlamento polacco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.