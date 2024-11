Nebbia e visibilità ridotta: posticipata la partita Legnago Salus-Spal

MeteoWeb

La partita di Serie C Girone B tra Legnago Salus e SPAL, prevista per il 16 novembre 2024 alle ore 17:30, è stata posticipata a causa della fitta nebbia che ha avvolto lo stadio comunale Mario Sandrini di Legnago. Le condizioni atmosferiche hanno compromesso la visibilità in campo, rendendo impossibile l’inizio dell’incontro. Il rinvio è stato deciso dopo un attento esame da parte dell’arbitro e degli ufficiali di gara, che hanno valutato l’impossibilità di garantire la corretta visibilità delle azioni. Questo rinvio rappresenta un’ulteriore complicazione per il calendario di entrambe le squadre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.