Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Nella giornata di Giovedì 14 Novembre, Arezzo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +3,8°C e +9,5°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà punte del 89%, contribuirà a creare una sensazione di freddo accentuata. I venti, di debole intensità, spireranno prevalentemente da Nord-Est, con velocità comprese tra 6,9 km/h e 14,2 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a +4,9°C alle 01:00, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +6,6°C alle 06:00 e raggiungeranno un massimo di +9,5°C alle 10:00. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni effettive si manifesteranno solo a partire dalle 12:00, quando si registrerà una pioggia leggera con un accumulo di 0,11 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 80%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno agli 8°C. La pioggia cesserà, ma le nubi continueranno a dominare il panorama. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 23,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +4,2°C alle 22:00. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Arezzo indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso e piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con la possibilità di cieli sereni e condizioni più stabili. Gli amanti del sole potrebbero trovare soddisfazione nei giorni a venire, mentre è consigliabile prepararsi a temperature fresche e umide per Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.3° perc. +3.6° Assenti 7.6 NE max 6.9 Grecale 88 % 1020 hPa 5 cielo coperto +6.3° perc. +5° prob. 15 % 6.9 NNE max 7.3 Grecale 86 % 1019 hPa 8 cielo coperto +8.5° perc. +7.1° prob. 26 % 8.7 NNE max 15.6 Grecale 81 % 1020 hPa 11 cielo coperto +9.3° perc. +7.1° prob. 32 % 14.2 NE max 22.8 Grecale 78 % 1020 hPa 14 cielo coperto +8.6° perc. +6.8° prob. 22 % 10.9 NE max 22.2 Grecale 74 % 1020 hPa 17 nubi sparse +5.6° perc. +3.9° prob. 16 % 8.1 NE max 10.3 Grecale 89 % 1020 hPa 20 cielo sereno +4.6° perc. +2.4° Assenti 9.5 NNE max 10.2 Grecale 86 % 1021 hPa 23 cielo sereno +3.8° perc. +1.5° Assenti 8.7 NNE max 7.8 Grecale 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:46

