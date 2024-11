Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta indicano un Giovedì 7 Novembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e occasionali piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. La mattina si presenterà con un aumento della copertura nuvolosa e piogge intermittenti, mentre nel pomeriggio le precipitazioni diventeranno più intense, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 100%. La sera continuerà a mostrare un quadro di cielo coperto e piogge, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo a Augusta prevede nubi sparse con una temperatura di 19,4°C e una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di pioggia sarà del 28%. Proseguendo verso le ore successive, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si presenteranno a partire dall’01:00 fino alle 05:00, mantenendo temperature attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 24% e il 27%, con venti leggeri che non supereranno i 8 km/h.

La mattina di Giovedì inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della giornata. Alle 08:00, il cielo sarà coperto e la temperatura salirà a 19,9°C. Le piogge continueranno fino a 12:00, con accumuli che raggiungeranno i 0,51 mm. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 71%. Nel pomeriggio, la situazione meteo diventerà più critica, con piogge costanti e una temperatura che scenderà fino a 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,71 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non miglioreranno, e si continuerà a registrare un cielo coperto con piogge persistenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,5°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando l’86%. Le piogge si protrarranno fino a tarda notte, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,7 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Augusta non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le piogge continueranno anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno fresche e un’alta probabilità di precipitazioni. Gli abitanti di Augusta dovranno prepararsi a un clima umido e instabile, con la necessità di tenere a mente le condizioni meteo in evoluzione.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.1 mm 6 ENE max 6.8 Grecale 75 % 1026 hPa 5 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.1 mm 8.1 NE max 9.8 Grecale 75 % 1027 hPa 8 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° prob. 55 % 4.1 NO max 4 Maestrale 70 % 1028 hPa 11 pioggia leggera +20.3° perc. +20.1° 0.14 mm 7.9 SSE max 8.5 Scirocco 68 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.49 mm 7.3 SSE max 9.1 Scirocco 83 % 1027 hPa 17 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° prob. 81 % 8.8 ESE max 9.6 Scirocco 80 % 1027 hPa 20 pioggia leggera +17.7° perc. +17.7° 0.53 mm 4.7 SSE max 5.5 Scirocco 85 % 1027 hPa 23 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.4 mm 7.6 S max 9.1 Ostro 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:53

