Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Bergamo di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 2,8°C durante la notte, mentre il picco massimo raggiungerà circa 13,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un predominio di nubi sparse nelle ore centrali della giornata e un miglioramento verso la sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai 6,7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente prevalentemente da Nord, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1002 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 10,1°C entro le 9:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 67%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che toccheranno i 13,8°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà più sostenuta, con punte fino a 23,9 km/h, contribuendo a un abbassamento della temperatura percepita. L’umidità si attesterà attorno al 41%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno nuovamente, portandosi intorno ai 3,5°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si attesteranno attorno ai 11,2 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 45%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e un’alternanza di nuvole e schiarite. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, mantenendo un clima fresco e ventilato, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature più basse della notte e della sera.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.9° perc. +6.2° prob. 4 % 5.2 N max 5.3 Tramontana 78 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 14 % 4.3 NNO max 5.9 Maestrale 79 % 997 hPa 7 nubi sparse +7.2° perc. +6.5° prob. 12 % 5 NNO max 6.8 Maestrale 78 % 996 hPa 10 cielo coperto +11.2° perc. +10° prob. 2 % 5.8 O max 10.3 Ponente 62 % 996 hPa 13 nubi sparse +13.8° perc. +12.3° Assenti 7.3 O max 19.8 Ponente 41 % 994 hPa 16 nubi sparse +8.2° perc. +5.7° Assenti 15.5 NNO max 26.5 Maestrale 47 % 998 hPa 19 cielo sereno +4.5° perc. +1.6° Assenti 12.9 N max 18.3 Tramontana 49 % 1003 hPa 22 poche nuvole +3° perc. +0.1° prob. 1 % 10.6 N max 12.3 Tramontana 43 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:43

