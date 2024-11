Previsioni Meteo Busto Arsizio: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento con cielo sereno e poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a un aumento della copertura nuvolosa. La sera si prevede nuovamente con cielo coperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 10,1°C e una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 2,9 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 73%, con una pressione atmosferica di 1029 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno intorno alle 07:00, con temperature che saliranno fino a 9,1°C. La situazione rimarrà stabile fino a mezzogiorno, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura di 14,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno ai 2,7 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con un passaggio a cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99% e il vento si farà più intenso, con velocità di circa 3,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 49%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 10,7°C entro la mezzanotte. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,8 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il fine settimana possa portare ulteriori cambiamenti, ma per ora, Venerdì 8 Novembre si presenterà come una giornata prevalentemente nuvolosa, con qualche momento di sole al mattino.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.9 NNO max 4 Maestrale 72 % 1029 hPa 4 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.5 N max 4.3 Tramontana 70 % 1029 hPa 7 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.3 N max 4.1 Tramontana 67 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13° perc. +11.7° Assenti 2.4 E max 3.9 Levante 52 % 1030 hPa 13 cielo coperto +14.7° perc. +13.5° Assenti 3.9 SSE max 3.9 Scirocco 49 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13° perc. +11.8° Assenti 2.5 SSO max 3.2 Libeccio 58 % 1029 hPa 19 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° Assenti 1.8 N max 3 Tramontana 66 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11° perc. +9.9° Assenti 2.6 NNO max 3.6 Maestrale 68 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:58

