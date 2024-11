Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con massime che raggiungeranno i 11,7°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da sud, contribuendo a mantenere un clima gradevole durante l’intera giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,8°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità sarà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che si porteranno tra i 5,7°C e i 11,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 2,4 km/h, mantenendo condizioni di calma e tranquillità.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 11,7°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente a 9,9°C nel tardo pomeriggio. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che varierà tra 2,2 km/h e 3,8 km/h.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cieli sereni e poche nuvole. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche, ma senza significativi cambiamenti nel clima. Pertanto, gli abitanti di Busto Arsizio potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.3 NO max 4.5 Maestrale 66 % 1024 hPa 4 cielo sereno +6° perc. +6° Assenti 3.6 NO max 4.8 Maestrale 63 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° Assenti 2.8 NNO max 4.1 Maestrale 58 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 1.3 SSO max 1.6 Libeccio 46 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10° Assenti 3.1 S max 1.9 Ostro 43 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.2 SSE max 2.7 Scirocco 53 % 1023 hPa 19 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° Assenti 2 ENE max 3.5 Grecale 62 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.1 ENE max 4.7 Grecale 66 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.