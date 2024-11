Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i +18°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da nord, contribuendo a un’atmosfera gradevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +13°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 9%, e l’umidità si manterrà intorno al 69%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 5,8 km/h.

Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a +17°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo una buona esposizione al sole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 46% intorno a mezzogiorno. I venti si manterranno leggeri, con direzione prevalentemente nord.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Le nubi inizieranno a farsi più presenti, con una copertura che arriverà fino al 76% entro le ore serali. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 60%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,5 km/h e i 4,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto in alcune fasi. Le temperature scenderanno a circa +13°C, e l’umidità si attesterà attorno al 67%. I venti rimarranno leggeri, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cantù mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza fenomeni di maltempo significativi. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 5.7 N max 5.3 Tramontana 68 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12.1° perc. +11.1° Assenti 5.2 N max 4.9 Tramontana 66 % 1022 hPa 7 cielo sereno +12.2° perc. +11.1° Assenti 4.9 N max 4.9 Tramontana 61 % 1023 hPa 10 cielo sereno +16.5° perc. +15.5° Assenti 2.7 S max 1.8 Ostro 47 % 1023 hPa 13 poche nuvole +18.2° perc. +17.2° Assenti 4.1 S max 2.9 Ostro 44 % 1022 hPa 16 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 1 SSE max 1.2 Scirocco 54 % 1023 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 4.2 N max 4 Tramontana 63 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 4.8 NNE max 4.4 Grecale 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:04

