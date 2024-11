Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caserta di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 13°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che scenderanno fino a 11,8°C. La situazione meteo si presenterà stabile, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo completamente coperto, con una temperatura di 13,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1003 hPa. Con il passare delle ore, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 12°C alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 11,8°C e 14,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,4 km/h e i 11 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1009 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo rimarrà coperto, ma si potranno notare alcune nubi sparse, specialmente verso le ore 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. Le condizioni di vento diventeranno più intense, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino alle ore 23:00, quando si registrerà un leggero aumento della pioggia, con valori di precipitazione che non supereranno i 0,16 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente coperto. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni di vento e umidità. Domani, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni, mentre dopodomani si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° Assenti 11 O max 24.8 Ponente 58 % 1004 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +11.2° prob. 3 % 7.5 ONO max 15.4 Maestrale 60 % 1005 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +10.8° Assenti 6.2 NE max 10.2 Grecale 64 % 1008 hPa 10 cielo coperto +13° perc. +11.8° Assenti 10 ENE max 9.6 Grecale 55 % 1009 hPa 13 cielo coperto +14.9° perc. +13.7° prob. 1 % 1.9 NNO max 7.2 Maestrale 48 % 1008 hPa 16 cielo coperto +12.8° perc. +11.6° Assenti 6.3 OSO max 10.8 Libeccio 56 % 1008 hPa 19 cielo coperto +12.6° perc. +11.5° Assenti 5 SSO max 14.3 Libeccio 61 % 1008 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° prob. 9 % 16.7 OSO max 33.5 Libeccio 69 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

