Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Cassano Magnago si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,5°C. La mattina continuerà a presentarsi con cielo nuvoloso, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 9,3°C entro le 10:00. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la presenza di nubi sparse e temperature che toccheranno i 11°C. La sera si chiuderà con un cielo nuvoloso e temperature in calo, attorno ai 6,8°C.

Durante la notte, Cassano Magnago vedrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 6,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est a 3,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 9,3°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 99%, e l’umidità scenderà leggermente al 62%. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest-Sud Ovest, con velocità di circa 0,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 11°C. La copertura nuvolosa scenderà al 62%, e i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 4,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1009 hPa.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno a 6,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 83%, e i venti si manterranno deboli, con una velocità di circa 3,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, con una pressione atmosferica che scenderà a 1004 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di nubi e schiarite. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.3 NNE max 3.5 Grecale 79 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.5° perc. +6.5° Assenti 3 N max 3 Tramontana 79 % 1013 hPa 7 cielo coperto +6.1° perc. +6.1° Assenti 3.9 N max 3.9 Tramontana 78 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 0.5 OSO max 1.7 Libeccio 62 % 1012 hPa 13 nubi sparse +11° perc. +9.6° Assenti 4.9 SSO max 4.3 Libeccio 57 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 3.8 OSO max 4.6 Libeccio 68 % 1007 hPa 19 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° prob. 5 % 2.4 NNO max 4.1 Maestrale 77 % 1006 hPa 22 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° prob. 10 % 3.1 N max 4.4 Tramontana 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:47

