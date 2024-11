Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Castel Volturno indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di momenti di pioggia leggera e schiarite. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 18°C, ma con la possibilità di pioggia leggera a partire da metà giornata. Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia leggera che si aggireranno attorno ai 0.17mm. La sera continuerà con condizioni di pioggia leggera, mantenendo una temperatura di circa 16°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature comprese tra 14,6°C e 15°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,1km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il clima si farà più mite, con temperature che saliranno fino a 18,7°C. Tuttavia, a partire dalle 12:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’inizio di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni sarà attorno all’11% fino a quel momento, ma aumenterà nel corso della giornata.

Il pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, sarà caratterizzato da un clima più umido e da piogge leggere, con temperature che si manterranno tra 17°C e 18,8°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 0.17mm. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,3km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, le piogge continueranno, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La copertura nuvolosa sarà elevata e l’umidità rimarrà alta, attorno all’84%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, fino a 0.53mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel Volturno mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica rimarrà sotto osservazione, con aggiornamenti che seguiranno l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 8.1 E max 8.8 Levante 88 % 1023 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° Assenti 7.8 E max 8.4 Levante 89 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° prob. 14 % 9.3 E max 9.9 Levante 87 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° prob. 11 % 8.7 ESE max 9.9 Scirocco 76 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.11 mm 9.4 SO max 10.8 Libeccio 71 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.16 mm 9.7 SO max 11.7 Libeccio 81 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.3 mm 8.5 SSO max 10.2 Libeccio 83 % 1024 hPa 22 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.4 mm 3.5 S max 5.3 Ostro 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:37

