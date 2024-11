Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C durante le prime ore, per poi salire gradualmente nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 9,7°C. L’umidità sarà intorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1032 hPa. Le condizioni di calma e serenità notturna favoriranno un riposo tranquillo.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% entro le 07:00. Le temperature saliranno lentamente, passando da 9,2°C a 10°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 47%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con una temperatura massima di circa 14,2°C alle 14:00. L’umidità continuerà a crescere, toccando il 62%. Le condizioni di vento saranno leggere, con velocità che varieranno tra i 3 e i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il pomeriggio asciutto.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,8°C. La velocità del vento si manterrà leggera, e l’umidità si attesterà intorno al 62%. Non si registreranno piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere lontano.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.5° perc. +8° Assenti 10.2 NE max 9.9 Grecale 48 % 1032 hPa 4 cielo sereno +9.2° perc. +7.2° Assenti 12.9 NE max 13.6 Grecale 48 % 1031 hPa 7 cielo coperto +10° perc. +8.3° Assenti 9.8 NE max 10 Grecale 47 % 1030 hPa 10 cielo coperto +12.9° perc. +11.4° Assenti 5.4 ENE max 4.8 Grecale 42 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.1° perc. +13° Assenti 3.8 S max 5.8 Ostro 53 % 1027 hPa 16 cielo coperto +13.9° perc. +13° Assenti 3.7 ENE max 4.1 Grecale 63 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° Assenti 5.8 ENE max 5.6 Grecale 62 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.7° perc. +12.9° prob. 5 % 4.9 E max 5.9 Levante 65 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:37

