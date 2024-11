Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Castel Volturno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata piuttosto umido e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alla mattina, mentre nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si alterneranno a momenti di nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 17,6°C nel pomeriggio.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà prevalentemente coperto, con piogge leggere che si intensificheranno, portando a una temperatura che oscillerà intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, tra le 06:00 e le 12:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si faranno meno frequenti, con momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 7 e i 10 km/h, contribuendo a un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma con una temperatura massima di 17,6°C. Si potranno verificare brevi rovesci di pioggia leggera, ma non si prevedono accumuli significativi. L’umidità rimarrà attorno al 75%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera, dalle 18:00 in poi, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 15,5°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma non si prevedono precipitazioni significative. Le raffiche di vento si attenueranno, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a schiarite nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di momenti di bel tempo, mentre le piogge di questo Martedì saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° prob. 22 % 5.4 E max 7.8 Levante 69 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.9° perc. +13.4° 0.44 mm 5.7 E max 9.9 Levante 80 % 1024 hPa 7 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° prob. 24 % 8.4 NE max 8.8 Grecale 83 % 1025 hPa 10 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° prob. 24 % 10.1 E max 10.5 Levante 81 % 1024 hPa 13 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 28 % 6.4 SE max 6.9 Scirocco 75 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° prob. 28 % 6.9 SE max 8.3 Scirocco 81 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° prob. 20 % 7.8 ESE max 8.6 Scirocco 84 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 24 % 7 E max 8.4 Levante 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:37

