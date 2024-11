Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, Como si troverà a vivere un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,4°C e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nelle ore successive. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura che raggiungerà i 16,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,4 km/h e i 5,9 km/h, prevalentemente da Nord e Nord-Est.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo con poche nuvole, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La sensazione di caldo percepita sarà leggermente superiore, grazie a un’umidità che si attesterà intorno al 44%. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo fino a 11°C e una leggera brezza da Nord-Est. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i giorni successivi a Como indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è possibile che si verifichino variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente nei giorni successivi, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9° Assenti 5.1 NNE max 4.6 Grecale 66 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.4° Assenti 5.8 NNE max 5.1 Grecale 61 % 1023 hPa 7 nubi sparse +9.9° perc. +9.6° Assenti 5.3 NNE max 4.6 Grecale 60 % 1023 hPa 10 nubi sparse +15° perc. +13.8° Assenti 1.4 SSE max 2.1 Scirocco 45 % 1022 hPa 13 poche nuvole +16.4° perc. +15.2° Assenti 4.5 S max 3.7 Ostro 44 % 1021 hPa 16 poche nuvole +13.2° perc. +12.1° Assenti 1.5 SE max 1.7 Scirocco 59 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 4.9 NNE max 4.4 Grecale 65 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.7° perc. +9.6° Assenti 5.1 NNE max 4.7 Grecale 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:54

