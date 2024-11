Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como di Martedì 26 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, oscillando tra i +8,1°C e i +9,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con cieli prevalentemente coperti e una significativa umidità che si attesterà intorno al 90%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai +8,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno leggermente fino a +9,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 90%. I venti saranno deboli e prevalentemente orientati da nord-est.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. I cieli rimarranno coperti e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +9,2°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a essere elevata, con valori che si attesteranno attorno al 92%. La pressione atmosferica subirà lievi variazioni, mantenendosi comunque su valori stabili.

La sera porterà con sé cieli ancora coperti e temperature che si manterranno sui +8,3°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e non si prevedono variazioni significative nel regime delle precipitazioni. I venti continueranno a essere deboli, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Como di Martedì 26 Novembre indicano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’instabilità atmosferica potrebbe persistere, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.2° perc. +8.2° 0.39 mm 1 NE max 1.8 Grecale 92 % 1022 hPa 4 pioggia moderata +8.2° perc. +8.2° 1.23 mm 3.5 N max 5.3 Tramontana 95 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +8.3° perc. +8.3° 0.58 mm 1.6 NNE max 3.1 Grecale 95 % 1022 hPa 10 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 74 % 0.3 ONO max 2.3 Maestrale 93 % 1023 hPa 13 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.4 SSE max 2.7 Scirocco 89 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 2.2 SSE max 2.7 Scirocco 95 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 0.9 N max 2.1 Tramontana 93 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 1.2 N max 1.5 Tramontana 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:42

