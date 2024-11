Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 72%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 14,6°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole, anche se l’umidità rimarrà elevata, intorno al 53%. La probabilità di precipitazioni sarà assente, permettendo così di godere di una mattinata tranquilla.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 15,1°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. L’intensità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo un clima fresco ma non sgradevole.

La sera porterà con sé un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che salirà nuovamente fino al 70%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. Si consiglia di prepararsi a una settimana di tempo stabile, con qualche possibile schiarita nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° Assenti 3.5 N max 4.2 Tramontana 71 % 1029 hPa 4 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° prob. 3 % 3 N max 4.2 Tramontana 70 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11° perc. +10° prob. 20 % 4.8 NNO max 7.5 Maestrale 69 % 1028 hPa 10 cielo coperto +12.7° perc. +11.7° prob. 16 % 4.4 NNO max 7.7 Maestrale 61 % 1027 hPa 13 cielo coperto +15.1° perc. +14° Assenti 3.3 SO max 2.3 Libeccio 51 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.9° perc. +11.8° Assenti 2.4 O max 3.1 Ponente 63 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° Assenti 3 NNE max 3 Grecale 68 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° Assenti 4.5 NNE max 4.1 Grecale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.