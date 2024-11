Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Corigliano Calabro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,2°C durante la notte a un massimo di 19,8°C nel primo pomeriggio. I venti soffieranno da sud-ovest, con intensità che raggiungeranno i 42,8 km/h nelle ore serali. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra l’83% e l’85%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento di circa 9,3 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 19,3°C entro le 10:00. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con intensità crescente fino a 16,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 51% entro le 12:00.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 19,8°C alle 11:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 32,1 km/h nel primo pomeriggio. L’umidità rimarrà attorno al 51%, mentre la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 10%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà. Il cielo si coprirà progressivamente, con nubi sparse che diventeranno predominanti. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 14°C. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 42,8 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano una giornata inizialmente serena, che si trasformerà in una serata nuvolosa e ventosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un cambiamento delle condizioni meteorologiche, mantenendo un occhio attento sulle previsioni meteo per i giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 9.5 SO max 14.9 Libeccio 84 % 1016 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 9.8 SO max 15.8 Libeccio 83 % 1015 hPa 7 poche nuvole +14.5° perc. +14° prob. 17 % 9.7 SO max 19.8 Libeccio 78 % 1016 hPa 10 cielo sereno +19.3° perc. +18.7° prob. 10 % 13.8 OSO max 26.3 Libeccio 55 % 1015 hPa 13 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° prob. 16 % 17.9 OSO max 32.1 Libeccio 51 % 1013 hPa 16 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° prob. 12 % 15.2 SO max 31.3 Libeccio 77 % 1014 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° prob. 16 % 15.8 OSO max 37.8 Libeccio 82 % 1014 hPa 22 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 24 % 17.9 OSO max 41 Libeccio 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:34

