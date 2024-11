Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da un minimo di +2,8°C a un massimo di +9,1°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno moderatamente da Nord-Est, con raffiche che potranno toccare i 28,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 72% e il 90%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +3,8°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 7,2 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 90%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +9,1°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 13 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 25%. L’umidità si manterrà sopra il 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Il pomeriggio continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +6,6°C alle 15:00. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare a 28,9 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 27%. L’umidità rimarrà alta, intorno al 79%.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +2,8°C entro la notte. I venti si calmeranno, mantenendosi attorno ai 7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, ma le probabilità di precipitazioni saranno assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +3.8° perc. +2° Assenti 7.2 NE max 6.5 Grecale 90 % 1020 hPa 5 cielo coperto +4.8° perc. +3.5° prob. 2 % 6.3 NNE max 7 Grecale 85 % 1019 hPa 8 cielo coperto +7.2° perc. +5.9° prob. 17 % 7.3 NNE max 13.2 Grecale 77 % 1020 hPa 11 cielo coperto +8.7° perc. +6.5° prob. 25 % 14 NE max 24.1 Grecale 74 % 1019 hPa 14 cielo coperto +7.3° perc. +4.9° prob. 27 % 13.2 NNE max 28.1 Grecale 74 % 1019 hPa 17 nubi sparse +4.9° perc. +2.6° prob. 20 % 9.8 NNE max 17.4 Grecale 86 % 1020 hPa 20 poche nuvole +3.5° perc. +1.5° Assenti 7.6 NNE max 7.4 Grecale 90 % 1021 hPa 23 poche nuvole +2.8° perc. +0.8° Assenti 7.1 NNE max 6.6 Grecale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:46

