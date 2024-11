Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona indicano un Lunedì 11 Novembre caratterizzato da condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 4,5°C e massime che raggiungeranno i 12,4°C. La presenza di una leggera brezza proveniente da Nord Est accompagnerà il clima, rendendo l’atmosfera piacevole, ma con una sensazione di freddo accentuata dalle temperature percepite.

Durante la notte, le temperature scenderanno fino a 5,6°C con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’88%. Il cielo sereno garantirà un’ottima visibilità e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera, con velocità di circa 7,8 km/h, contribuirà a mantenere l’aria fresca.

Nella mattina, il clima si presenterà gradevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12,3°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 55%. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, favorendo una piacevole esposizione al sole. La brezza si manterrà leggera, con velocità che varierà tra 10 e 12 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 10,4°C alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo sereno rimarrà una costante, con un’umidità che si attesterà intorno al 65%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e frizzante.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi a circa 5,3°C alle 19:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%, ma il cielo sereno garantirà una visibilità ottimale. La brezza leggera persisterà, mantenendo il clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona indicano un Lunedì 11 Novembre all’insegna del cielo sereno e di temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima. Gli amanti delle passeggiate all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Cortona in un contesto meteorologico favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5° perc. +3.2° Assenti 7.8 NE max 7.4 Grecale 90 % 1022 hPa 5 cielo sereno +4.5° perc. +2.5° Assenti 8.2 NE max 8.6 Grecale 88 % 1022 hPa 8 cielo sereno +8.5° perc. +7.2° Assenti 8.2 NE max 19 Grecale 68 % 1023 hPa 11 cielo sereno +12.3° perc. +11° Assenti 11.7 NE max 18.6 Grecale 55 % 1022 hPa 14 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 10.3 NE max 17.2 Grecale 55 % 1021 hPa 17 cielo sereno +6.5° perc. +4.8° Assenti 8.7 NE max 8 Grecale 81 % 1022 hPa 20 cielo sereno +4.9° perc. +3.1° Assenti 7.8 NE max 7.6 Grecale 88 % 1022 hPa 23 poche nuvole +4.6° perc. +2.8° Assenti 7.3 NE max 6.6 Grecale 93 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:49

