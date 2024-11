Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona indicano un Venerdì 8 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio si assisterà a una parziale schiarita. Le temperature percepite varieranno, ma si manterranno generalmente intorno ai 10-16°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Durante la notte, Cortona si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 8°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno all’11%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 92%. I venti soffieranno da Nord Est con una velocità di circa 6 km/h.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a 10,9°C alle 8:00 e continueranno a crescere fino a 16,6°C a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà alta, attorno al 56-79%. I venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 8 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature massime di circa 16,8°C. L’umidità si manterrà attorno al 56-69%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità costante di circa 6-8 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno fino a 9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 90%, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 91%. I venti rimarranno leggeri, con velocità simili a quelle del pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un clima fresco e nuvoloso, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Sabato e Domenica potrebbero presentare condizioni simili, con possibilità di schiarite e temperature che si manterranno su valori freschi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’atmosfera ideale per attività all’aperto, ma è consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature più basse.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.8° perc. +6.9° Assenti 6 NE max 5.4 Grecale 93 % 1028 hPa 5 nubi sparse +7.5° perc. +6.5° Assenti 6.2 NE max 5.5 Grecale 93 % 1027 hPa 8 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° Assenti 5.6 NE max 7.8 Grecale 79 % 1028 hPa 11 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 6.1 ENE max 7.7 Grecale 58 % 1027 hPa 14 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° Assenti 6.7 ENE max 8.3 Grecale 59 % 1026 hPa 17 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° Assenti 8.5 NE max 8.7 Grecale 87 % 1027 hPa 20 cielo coperto +9.3° perc. +8.5° Assenti 6.9 NE max 6.2 Grecale 91 % 1028 hPa 23 nubi sparse +8.6° perc. +7.9° Assenti 6.2 NE max 5.8 Grecale 92 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:51

