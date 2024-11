Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine di Domenica 17 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,9°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 11,6°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa limitata. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 9,9°C. La sera si preannuncia più nuvolosa, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 6,5°C.

Durante la notte, Dalmine vivrà condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 5,9°C e 5,3°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, garantendo un’atmosfera piuttosto umida.

La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 9,1°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 12%, favorendo una sensazione di piacevole tepore. A mezzogiorno, il termometro segnerà 11,6°C, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, ma le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 11,4°C alle 14:00. La brezza si farà più leggera, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 68%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 6,5°C entro le 23:00, mantenendo un’umidità costante attorno al 79%. Le condizioni di cielo coperto potrebbero influenzare le attività serali, rendendo necessario un abbigliamento più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una predominanza di cieli sereni, almeno fino a Martedì. Tuttavia, è possibile che si verifichino ulteriori cambiamenti meteo, con l’arrivo di nuvole e possibili precipitazioni nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° Assenti 3.4 N max 3.8 Tramontana 75 % 1019 hPa 4 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 3.9 N max 3.9 Tramontana 74 % 1018 hPa 7 poche nuvole +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.2 N max 3.9 Tramontana 71 % 1018 hPa 10 poche nuvole +10.3° perc. +8.9° Assenti 2.7 SSO max 2 Libeccio 57 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.4° Assenti 4.2 SO max 3.9 Libeccio 56 % 1014 hPa 16 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.2 ESE max 3.7 Scirocco 75 % 1013 hPa 19 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.6 ENE max 4.2 Grecale 78 % 1014 hPa 22 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.6 NE max 3.6 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:46

