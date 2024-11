Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale transizione verso condizioni più variabili nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 15,4°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 99% al 72% durante la giornata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2 km/h e 4 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,5°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo valori attorno all’86%. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno tra i 9,8°C e i 14°C. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi elevata, con valori che toccheranno il 99%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 15,4°C alle ore 13:00, per poi scendere a 14,2°C alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a un clima complessivamente gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Dalmine suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti della pioggia dovranno pazientare, poiché non si prevedono precipitazioni significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.4° perc. +9.7° Assenti 4 NE max 3.8 Grecale 85 % 1027 hPa 4 cielo coperto +10° perc. +9.3° Assenti 3 NNE max 3 Grecale 83 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° Assenti 3.3 NNE max 3.1 Grecale 80 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 3.5 S max 2.2 Ostro 70 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 3.9 SSE max 2.7 Scirocco 66 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 2 SE max 2.6 Scirocco 81 % 1028 hPa 19 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 3.9 NE max 4.2 Grecale 85 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +10° Assenti 3.9 NNE max 4.1 Grecale 86 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:57

