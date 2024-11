Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con un miglioramento delle condizioni. La temperatura si attesterà intorno ai 2,4°C con una percezione di freddo accentuata da un vento moderato proveniente da ovest. Con il passare delle ore, le temperature aumenteranno, raggiungendo valori più confortevoli durante la mattina.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le temperature si muoveranno tra i 1,9°C e i 9°C, con una percezione termica che varierà a seconda dell’intensità del vento, che si manterrà su valori di circa 14,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, contribuendo a un clima più secco e gradevole.

Durante il pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno a persistere, con temperature che toccheranno i 9°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento, sebbene presente, non risulterà particolarmente fastidioso. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1006 hPa, segnalando una situazione di stabilità.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 1,3°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità si attesterà intorno al 46%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature fresche, con un miglioramento rispetto alle condizioni della notte. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni stabili, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima. Gli amanti del sole e delle temperature fresche troveranno quindi un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Dalmine

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +1.6° perc. -0.9° Assenti 8.4 ONO max 15.3 Maestrale 86 % 994 hPa 4 nubi sparse +1.6° perc. -1.3° Assenti 9.4 ONO max 21.9 Maestrale 76 % 997 hPa 7 cielo sereno +1.9° perc. -1.9° Assenti 14.5 NNO max 29 Maestrale 66 % 1001 hPa 10 cielo sereno +7.5° perc. +4.8° Assenti 15.5 NNO max 29.8 Maestrale 42 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9° perc. +6.9° Assenti 13.4 NNO max 23.1 Maestrale 31 % 1006 hPa 16 cielo sereno +4.1° perc. +1.5° Assenti 10.3 NNO max 18.8 Maestrale 46 % 1010 hPa 19 cielo sereno +2.1° perc. -0.8° Assenti 10.4 NNO max 15.7 Maestrale 50 % 1014 hPa 22 cielo sereno +1.5° perc. -1.5° Assenti 9.8 N max 13.1 Tramontana 47 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:42

