Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e temperature intorno ai +9,3°C, in lieve calo a +8,6°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a +14,3°C, con umidità tra il 59% e il 75%. Il pomeriggio si presenterà prevalentemente sereno, con temperature stabili attorno ai +14,4°C. La sera, invece, vedrà un cielo completamente coperto e temperature in discesa a +9,8°C. Sabato sarà caratterizzato da un cielo coperto e temperature intorno ai +9,8°C. Domenica, infine, offrirà un clima più mite e sereno, con temperature che raggiungeranno i +15,3°C. Non sono previste precipitazioni significative durante il weekend.

Venerdì 8 Novembre

Durante la notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,3°C, con una leggera diminuzione fino a +8,6°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà di circa 4,2 km/h proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +14,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà dal 12% al 26%, mentre la velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra 2,7 km/h e 4,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59-75%, garantendo un clima fresco ma piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14,4°C, con una leggera diminuzione verso le ore pomeridiane. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 71%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a +9,8°C. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 4,5 km/h. L’umidità aumenterà fino all’80%, creando un’atmosfera fresca e umida. Non si prevedono piogge, quindi la serata si presenterà tranquilla.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si caratterizzerà per un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,8°C, con una leggera oscillazione fino a +9,6°C nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà di circa 3,8 km/h proveniente da Nord, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 81%. Le temperature saliranno fino a +11,2°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,3 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. Non si prevedono piogge, rendendo la mattinata adatta per brevi passeggiate.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i +14,3°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 99%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 68%, ma non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature scenderanno a +10,3°C. La velocità del vento sarà di circa 4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 72%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per attività al chiuso.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,7°C, con una leggera diminuzione fino a +9,3°C nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà di circa 4,3 km/h proveniente da Nord, mentre l’umidità si attesterà attorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura che scenderà al 30%. Le temperature saliranno fino a +11,5°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,4 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Non si prevedono piogge, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature raggiungeranno i +15,3°C, offrendo un clima mite e piacevole. La velocità del vento sarà di circa 3,4 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 55%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio perfetto per godere del sole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a +10,1°C. La velocità del vento sarà di circa 5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. Non si prevedono piogge, permettendo di concludere il fine settimana in modo tranquillo.

In conclusione, il fine settimana a Dalmine si presenterà con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì inizierà con un clima sereno, mentre Sabato sarà caratterizzato da un cielo coperto. Domenica, invece, offrirà un clima più mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo weekend favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.